25 / mayo / 2018

Pamela Díaz con todo contra Carola de Moras: “Es una mala copia de Tonka Tomicic”

La animadora no tiene pelos en la lengua y así quedó demostrado una vez más en una reciente entrevista.

Pamela Díaz está pasando por un gran momento profesional. Tras años de escándalos y peleas faranduleras, “La Fiera” se ve que se siente cómoda en su nuevo rol de animadora.

Aunque reconoce que su carrera ha sido lenta y que muchos le advirtieron que se alejara de la farándula, la modelo dice que le encanta ese mundo y asegura que hoy la gente la reconoce y la aman.

“Hoy me pasa algo muy divertido: donde voy es como ‘¡ídola, te amamos, eres nuestra mejor amiga!’. Y gente de todos lados. Estuve en el cumpleaños de la Marcela Vacarezza y todas sus amigas, así como abogadas, me decían ‘te amamos, weona’. Ahora me aman poh. ¡Me costó 20 años!”, dice en entrevista con La Cuarta.

Díaz pone como ejemplo a Diana Bolocco, a quien considera una mujer segura de sí misma y que no tiene envidia por ninguna persona. “Se agarra para el leseo ella misma. Yo me he agarrado para el leseo, he dicho que me he operado entera, para que nadie me webée. Uno se hace un autobullying. Yo sé qué va a venir el día después”.

Sin embargo, en la misma entrevista, la conductora no deja su lado polémico y no tiene problemas en decir lo que piensa. Al consultarle si admira a alguien, dice que le encanta Karen Doggenweiler, algo muy distinto de lo que piensa sobre Tonka Tomicic y Carola de Moras.

Aunque dice que la conductora de Bienvienidos es una mujer digna de admirar en muchas cosas, dice que no la encuentra para nada transparente. “Es una de las más creíbles a nivel de auspiciadores. De hecho, se las lleva todas, y eso es admirable. Pero de ahí a sentirme identificada por su personalidad, con su forma, nada”, señala.

Cuando se le consulta si ha compartido con Carola de Moras, la Fiera es tajante en su respuesta. “Sin comentarios. Yo creo que es la copia mala de Tonka Tomicic”, dice.

Fotos: Instagram