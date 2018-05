15 / mayo / 2018

¿Qué? ¿Patricia Maldonado pescando en el río Mapocho?

Se trata de una intervención artística de Gonzalo Tapia, quien colocó un muñeco de la cantante en la ribera del río capitalino.

Hace un par de semanas Patricia Maldonado estuvo en el ojo del huracán luego de unas polémicas declaraciones que le valieron críticas de varios televidentes y usuarios de Internet.

Las primeras declaraciones fueron a raíz de las palabras del diputado UDI Ignacio Urrutia, quien trató de “terroristas” a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

La panelista de Mucho Gusto felicitó al parlamentario donde destacaba que tenía “los pantalones bien puesto y no como los otros de su bancada”.

Luego polemizó sobre temas de crianza infantil donde avalaba los golpes, colocando como ejemplo el castigo que le había dado a su hijo cuando este tenía 2 años y medio de edad:

“Lo pesqué, lo saqué a la terraza, agarré así un tiesto con agua helada y, ¡suácatela! Se la tiré encima”, dijo.

Esto le valió que fuera sacada de pantalla por dos semanas, ocasión que aprovechó para irse a Aruba junto a su esposo. Incluso hubo una campaña reuniendo firmas para que fuera sacada del matinal de Mega. Sin embargo, tras sus vacaciones, la otrora cantante volvió a la televisión.

A raíz de toda la polémica el artista audiovisual Gonzalo Tapia, realizó una intervención en el río Mapocho con Maldonado como protagonista.

“Forever Vaca’s”, se llama la intervención y que tuvo este lunes a un muñeco que simulaba ser Maldonado pescando en el río Mapocho.

“Forever Vaca’s” en una parodia cuyo único mensaje es el siguiente: Señora Patricia, por favor regrese a sus vacaciones (donde sea!). Se le veía tan feliz! Y si es que no puede, por favor no siga envenenado la mente de niñ@s y adult@s que ven su entretenido programa a diario. Si quiere hablar *&^$#^ mejor váyase a pescar *&^$#^*¡;:”# un rato, no le queda tan mal”, se puede leer en el sitio web en el que Tapia publicó una serie de fotografías de la intervención artística.

Fotos: Gonzalo Tapia/Wikipedia