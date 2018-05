17 / mayo / 2018

“Que la gente sepa que es un mentiroso”: la acusación contra el carabinero que busca ser Mister Chile

María Ignacia Alegría dice ser la ex pareja de Carlos Muñoz y asegura que el uniformado tiene un hijo que no ha querido reconocer.

Hace una semana el carabinero Carlos Muñoz, autodenominado “Príncipe Verde”, hacía noticia en varios medios de comunicación por querer participar y ganar el concurso Míster Chile.

Sin embargo, el programa Intrusos de La Red dio a conocer el testimonio de María Ignacia Alegría, quien dice ser la ex pareja de Muñoz y asegura que tienen un hijo que el uniformado no ha querido reconocer.

“Yo tuve un hijo con el señor Carlos Muñoz. Ahora tiene 4 años, va a cumplir 5 en agosto y jamás se ha hecho cargo”, dice.

Alegría agrega que va a demandar a Muñoz, ya que nunca ha recibido ayuda del uniformado. “Con suerte cuando era guagüita le regaló un juguete, un par de zapatos y unos pañales. Después de eso nunca más se hizo cargo”.

“Estoy chata de que salga haciéndose el lindo en la tele y más que niegue que tiene un hijo”, dice Alegría.

Otra que acusó de Muñoz de no hacerse responsable es Letizia Soto, madre de María Ignacia. La mujer grabó un video para “desenmascarar al señor Muñoz”.

“Que la gente sepa que es un mentiroso. Que dice ser un gran hombre y va a jardines infantiles y para qué, si él tiene un hijo que ni le demuestra amor, ni siquiera preocupación, nada por él”, dice en un video.

Por su parte, Anita Almonacid, representante de Muñoz, dice estar al tanto de esta situación, pero pone en duda la versión de la ex pareja de su representado.

“No sabemos si es cierto. Yo tenía conocimiento de esta situación, bien vagamente, por lo que no tenemos conocimiento de que Carlos sea el padre de ese niño”, dice a Intrusos.

María Ignacia señala que la última vez que habló con el uniformado fue en 2015. “Le pregunté cuándo iba a reconocer a Agustín y ni siquiera lo ha reconocido y me dijo que no le nacía y hasta el día de hoy no le nace”.

Fotos: Instagram