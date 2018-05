04 / mayo / 2018

Revelan la verdadera razón por la que Neymar abandonó el Barcelona

Unai Emery, entrenador del PSG reveló cuál fue el motivo del brasileño para emigrar al fútbol francés.

Ya han pasado más de ocho meses desde que el París Saint-Germain oficializó la llegada de Neymar a sus filas, pagando la cláusula de rescisión de 222 millones de euros, convirtiéndose en el traspaso más caro de la historia del fútbol.

Hasta ahora el delantero brasileño nunca ha dejado bien en claro sus motivos para dejar el FC Barcelona y migrar a la Ligue 1 de Francia, a pesar de que en el cuadro catalán formaba un tridente insuperable junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

En conversación con Tactical Room, Unai Emery, quien dejará de dirigir al PSG a final de temporada, reveló por qué Neymar dejó el cuadro catalán.

“Una de las razones por las que Neymar deja el Barça es porque el juego se dirige completamente hacia Messi y Neymar se ve obligado a trabajar para él”, dijo el español.

Además, el DT reconoció que el verdadero líder en el camarín no es él, sino que Neymar, con quien no ha tenido la mejor de las relaciones. “Sé cuándo soy la persona principal en un grupo y cuándo no. En el PSG el líder es Neymar”.

“Mi objetivo era hacer feliz a Neymar. Esto era lo primero, tenerlo feliz. No importa cómo. Tuve muchas discusiones con Neymar sobre esto. Algunas no funcionaron, pero otras tuvieron mucho éxito”, señaló.

Fotos: Shutterstock