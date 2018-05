25 / mayo / 2018

Ronaldinho rompió el silencio y contó la firme sobre su matrimonio con dos chiquillas

El exfutbolista se refirió a los rumores de boda con sus dos novias, con quienes comparte su mansión de 6 millones de dólares en Río de Janeiro.

Ronaldinho Gaúcho, volvió a hacer noticia durante la jornada de este jueves, luego que la prensa de su país asegurara que se casaría con dos mujeres, con quienes convive en su mansión de seis millones de dólares en Río de Janeiro.

Después de todo el revuelo que provocó la información, el exfutbolista rompió el silencio en un programa brasileño para desmentir los rumores y asegurar que no contraerá matrimonio con nadie, recoge Infobae.

Consultado por un periodista, el astro brasileño negó que fuera a casarse, siquiera con una de sus dos novias. “¿Qué es peor, que Argentina sea campeón del mundo o casarse con una sola mujer?”, fue la pregunta que le hizo el periodista a Ronaldinho, quien aprovechó la ocasión para desmentir los rumores.

“Yo no tengo voluntad de casarme todavía”, respondió el exjugador cuando fue interrumpido por el reportero: “¿Pero si se decía que se casaría con dos mujeres?”, indagó. “No, es mentira. Es mentira, no sé de dónde surgió eso. Me mandaron mensajes de todo el mundo muy divertidos. Es mentira, no hay nada de eso, no me voy a casar. No”.

Priscilla Coelho y Beatriz Souza son las dos mujeres que acompañan desde hace poco más de dos años al exjugador de 38 años, con quienes al parecer seguirá conviviendo son boda de por medio.

Foto: Redes sociales.