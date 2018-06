Shia LaBeouf aparece irreconocible en su película autobiográfica ‘Honey Boy’

31 / mayo / 2018

Salieron las primeras imágenes de la película que contará la vida de Shia LaBeouf y la relación con su padre, Jeffrey LaBeouf. Y la transformación del actor para interpretar a su progenitor ha causado impacto entre sus fanáticos.

El sitio Just Jared publicó las primeras fotografías de la grabación de la película. En la cual podemos ver a LaBeouf caracterizado como su padre. Este proyecto esta co-escrito por él y pretende lidiar con sus problemas de comportamiento, alcoholismo y traumas infantiles.

El mismo actor reveló los problemas que tuvo con su padre, quien le dio de fumar marihuana cuando tenía 11 años. “Mi absoluta falta de respeto a la autoridad es, cuanto menos, problemática y, por ponerse en lo peor, completamente destructiva. (…) He estado luchando con mi adicción públicamente durante demasiado tiempo y estoy tomando medidas para asegurar mi sobriedad y espero ser perdonado por mis errores” dijo el actor el año pasado.

Shia LaBeouf plays his own father in the upcoming #HoneyBoy – see the first pics from the set! https://t.co/OmigARQ15R

— JustJared.com (@JustJared) 31 de mayo de 2018