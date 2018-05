Trolleo de fans a “Spider-Man” se vuelve viral

29 / mayo / 2018

¡Si no has visto Avengers: Infinity War, esto es una alerta de spoiler!

El pasado fin de semana se realizó un evento sobre cómics Comicpalooza, en Estados Unidos, hasta allí llegó un grupo de fans del actor Tom Holland (Spider-Man) quien asistió al encuentro.

La chiquillas aprovecharon la oportunidad para entregarle un regalito al superhéroe de Marvel, pero no eligieron cualquier cosa: le hicieron una broma, dándole una bolsa de arena que decía “Spider-Man”.

El “trolleo” hace referencia al final de Avengers: Infinity War, que se estrenó a fines de abril, donde el personaje adolescente “muere” debido a que el malvado Thanos eliminó a la mitad de las personas del universo. Al “morir”, Spider-Man y otros héroes del MCU se desvanecen en el aire.

Una de las seguidoras del actor de 21 años publicó una fotografía del divertido momento en Twitter, junto a la que escribió “conocimos a Tom Holland y le dimos una bolsa de arena. Se rió mucho cuando le explicamos qué era la bolsa”.

BRO we met tom holland and gave him a bag of sand for him, he started laughing when we explained what the bag was @rebbbbbbsss @PetersonSimone @TomHolland1996 pic.twitter.com/5a1oOM5Pxh

— Alyssa Trejo (@ActOddHD) 26 de mayo de 2018