24 / mayo / 2018

Video de dos welis que luchan por sacarse una selfie enternece a la web

Ellas querían tomarse una foto frente a la Basílica de la ciudad de Luján en Argentina pero terminaron protagonizando un tierno momento.

El uso de nuevas tecnologías es algo difícil de asimilar para generaciones que no nacieron en la era de Internet y los smartphones.

Un ejemplo de ello son dos abuelitas argentinas que quisieron tomarse una foto frente a la Basílica de la ciudad de Luján, Argentina, pero terminaron grabando un video que se ha viralizado por las redes sociales.

Las dos mujeres no se percataron que en vez de seleccionar la opción para tomar fotografías, activaron el video.

“¿Por qué no me saca lo que estoy enfocando?”, se escucha decir a una mientras no entiende qué le ocurre a su celular.

Solo con la ayuda de una joven, que le explicó que habían seleccionado la opción de video, las dos abuelitas pudieron por fin fotografíar la basílica.

El video fue subido a Facebook hace un par de días y ya suma más de 2 millones de reproducciones.

Foto: Captura de video