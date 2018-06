25 / junio / 2018

Acosan a una periodista brasileña en medio de un despacho por el Mundial

Otra vez las periodistas son acosadas mientras hacen su trabajo en Rusia. Si ya hace unos días una reportera colombiana vivió un incómodo momento mientras transmitía en vivo. Ahora una colega brasileña sufrió una situación similar.

El domingo, previo al partido de Japón con Senegal, la reportera Julia Guimaraes, estaba a punto de salir al aire cuando un hincha se le acercó e intentó besarla contra su voluntad.

La periodista de Globo Esporte logró reaccionar a tiempo y correr la cara. Para después reprochar al aficionado por su actuar: “¡No hagas eso! No vuelvas a hacerlo, ¿vale? No te he dado permiso para hacer eso. Respeta” le recriminó mientras lo apuntaba con el micrófono.

Revisa a continuación el video: