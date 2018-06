05 / junio / 2018

¡Al fin! Netflix anuncia fecha de estreno de “Orange is the New Black”

Los seguidores de “Orange is the new black” están felices ya que al fin Netflix ha anunciado la fecha de estreno para su sexta temporada con un teaser compartido en redes.

Adiós Litchfield “Es un mundo completamente nuevo”, dice el adelanto lanzado por la plataforma de streaming.

La producción estrenada en julio de 2013, ya tiene 5 temporadas con 66 capítulos en emisión, y a partir de 27 de julio estará disponible su nueva entrega.

Cabe recordar que el estreno de la quinta temporada empezó con mal pie porque un hacker robó algunos de los nuevos episodios y exigió un rescate a Netflix. En este caso, la compañía podría ir con pies de plomo para evitar que el “mundo completamente nuevo” del que hablan en el teaser no sea descubierto antes de tiempo.