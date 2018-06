18 / junio / 2018

Así luce hoy Mariana Yazbek, el primer amor de Luis Mi

Desde el estreno de la serie autobiográfica de Luis Mi en Netflix muchos detalles desconocidos por muchos han salido a la luz, uno de los que más ha llamado la atención sin duda fue lo importante que fue en la vida del “Sol de México” la relación que tuvo con Mariana Yazbek.

De hecho la fotógrafa aparece en el popular video de la canción “Cuando calienta el sol” y todo partió allí, ya que comenzaron una relación que duró seis meses.

Este importante episodio en la vida del artista se da a conocer en los primeros episodios de la serie en la cual es interpretada por la actriz colombiana Paulina Dávila.

Además la producción sobre la vida del astro mexicano da el indicio de que la canción “Culpable o no” está inspirada en ella: “Precisamente ahora que tú ya te has ido. Me han dicho que has estado engañándome“.

Acá te dejamos algunas imágenes de Mariana quien hoy tiene 53 años.