Así Ryan Reynolds desmintió un ridículo rumor sobre “Deadpool 2”

01 / junio / 2018

Hace unos días comenzará circular el rumor que Ryan Reynolds se sentó sobre un bebé durante el rodaje de “Deadpool 2” para una escena de la cinta. Como era de esperar esto se viralizó en redes y llegó a oídos del actor de Hollywood.

Pero en vez de molestarse por la mentira construida, el popular actor una vez más utilizó una graciosa forma para eliminar de raíz esa idea.

“Quiero cerrar este desagradable rumor antes de comenzarlo. Sí, hay una escena en #Deadpool2 en la que tengo unas pequeñas y adorables piernas de bebé. Para lograr esta ilusión, NO me senté sobre un bebé real … durante más de un minuto. Una hora, como máximo“, dijo el artista en tono burlesco.

I want to shut this disgusting rumor down before I start it. Yes, there’s a scene in #deadpool2 in which I have adorable little baby legs. In order to achieve this illusion I did NOT sit on an actual baby… For more than a minute. An hour, tops. pic.twitter.com/9aeOjwoEeq

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 31 de mayo de 2018