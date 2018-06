18 / junio / 2018

Brie Larson cuenta por qué no estaba segura de tomar el rol de “Capitana Marvel”

La escena post créditos de “Avengers Infinity War” reveló que en la secuela una de las principales involucradas será “Capitana Marvel”, personaje que aún no hemos visto en la pantalla grande y que será interpretada por la ganadora del Oscar, Brie Larson.

Pese a que aún no tenemos muchos detalles de como será el personaje, los últimos detalles indican que ella será la cabeza de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Lo que significa un gran paso para cualquier actor. Pero a pesar de esto, Larson no estaba muy segura de tomar el rol en el primer lugar.

En una entrevista con AP, la actriz contó lo difícil que fue la elección: “Hay muchas cosas relacionadas y sentía que era una decisión importante, no solo para mí, también para mi familia, mi pareja y mis amigos. Era un cambio grande para todos y no estaba segura de que fuese lo adecuado para mí”.

Larson continuó: “Nunca me gusta tomar decisiones artísticas que sentiré como una carga o que me alejarán de partes de mi vida que me llenan, pero en Marvel fueron muy pacientes y me permitieron tomarte un tiempo para pensarlo. Entonces, cuando sentía que había tomado la decisión correcta me metí de lleno en el proyecto y estoy realmente contenta”.

Es más, la actriz aseguró que el interpretar a Carol Danvers, el personaje más poderoso del MCU, la ha convertido en una persona más fuerte.