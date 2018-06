11 / junio / 2018

El mensaje que Stan Lee le dejó a Thanos y enloqueció a sus fanáticos

“Avengers Infinity War” es sin duda una la película de este año. Ha roto todos los récords de taquilla alrededor del mundo, incluido nuestro país. Donde logró convertirse en la cinta más vista de la historia en los cines locales, destronando en menos de un mes a “Coco”.

Con un final que dejó a todos boquiabiertos. Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, no pueden esperar a saber que ocurrió con los héroes. Así que mientras tanto están buscando cualquier pista que puedan dar los involucrados con la secuela de “Infinity War”.

Por eso es que cuando Stan Lee, el generalísimo de Marvel, le envió un mensaje a través de Twitter al villano interpretado por Josh Brolin. Los fanáticos perdieron la cabeza.

My message about Thanos pic.twitter.com/Gmn2IcMXat — stan lee (@TheRealStanLee) 9 de junio de 2018



“Salgo de la ciudad durante unos días y y cuando vuelvo descubro que Thanos ha destruido a todos mis personajes. Esta será la última vez que me tome unas vacaciones. Desgraciadamente, esto significa que habrá mucho trabajo para mí. Pero no se preocupen. Antes de que se den cuenta, nuestros amigos estarán de vuelta. Y, si yo fuera Thanos, me plantearía salir de la ciudad” dijo el co-creador de algunos de los personajes más populares del cómic.