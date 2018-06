22 / junio / 2018

El peculiar villano que “Ant-Man and the Wasp” traerían al MCU

Quedan menos de dos semanas para el estreno de la nueva película de Marvel, y los fanáticos la esperan con ansias para conseguir algún detalle de lo que pueda pasar en “Avengers 4”. La cinta dirigida por Peyton Reed, traerá de vuelta a Scott Lang y Hope Pym con nuevas aventuras.

Y entre algunos nuevos detalles que se han revelado de “Ant-Man and the Wasp”. En la lista de personajes confirmados se encuentra Elias Starr. Y para aquellos que no lo conozcan, se trata de uno de los villanos con más historia de Marvel. Más conocido como Egghead (cabeza de huevo), hizo su primera aparición en 1962, e intentó volver un ejército de hormigas en contra del Ant-Man original, Hank Pym.

Michael Cerveris, el actor elegido para el rol, tiene un gran parecido físico con el personaje de cómic. Así que como ya se ha confirmado que la película contendrá flashbacks a los años de juventud de Pym. Muchos esperan que este villano sea un recuerdo de los originales Ant-Man y Wasp.