18 / junio / 2018

El video viral que muestra las letras más machistas en la música latina

Con el movimiento feminista más fuerte que nunca, han salido a la luz varias prácticas machistas que por mucho tiempo fueron invisibilizadas. Y en esta ocasión le toco a la música, ya que un colectivo lanzó un vídeo con frases machistas en varios temas de distintos géneros.

Si bien en varias ocasiones se ha demostrado que el machismo está presente en todos los aspectos de la vida diaria. Ahora la agrupación Colectivas Deseantes recopiló una serie de canciones hechas por compositores latinoamericanos, que dejan al descubierto la misoginia que contienen.

Las letras son de varias canciones ampliamente conocidas y todas se trata a la mujer como objeto sexual y hasta cuentan que lo mejor es golpearlas. Estos temas suenan constantemente en las radios y algunas pertenecen a artistas de largas y respetadas trayectorias.

Algunos ejemplos de los temas que aparecen en el vídeo son los siguientes:

“Te voy a dejar de querer”, de Julio Iglesias: “Cuidado, me puedes perder; si algo más no me atiendes, te voy a dejar de querer”.

“Si te agarro con otro te mato”, de Cacho Castaña: “Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo”.

“Propuesta Indecente”, de Romeo Santos: “Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, ¿me darías el derecho…?”.

“La muda”, de Kevin Roldán: “Quiero una mujer bien bonita callada que no me diga ná, que cuando me vaya a la noche y vuelva en la mañana no diga ná”.