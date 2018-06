Estos tres nuevos personajes aparecerán en la la próxima cinta de Dragon Ball Super

20 / junio / 2018

La nueva peli de Dragon Ball Super se estrenará en Japón en diciembre de este año, y si bien falta bastante se siguen dando detalles de la tan esperada producción.

Hace poco te contamos que se confirmó la fecha de la llegada de la cinta a los cines chilenos, el 17 de enero de 2019 precisamente y ahora te queremos mostrar tres nuevos personajes que aparecerán en el film.

Como ya es habitual la encargada de adelantar el aspecto de estos seres fue la revista japonesa V-Jump.

La primera es una mujer, identificada como Chelye quien posee un traje lila además de una pistola.

El segundo es Kikono, el que si bien no muestra una apariencia fuerte, de seguro traerá más de alguna sorpresa.

Y por último está Lemo, quien tal como Chelye, también usa un arma. ¿Tendrán algún parentesco o serán compañeros? Sólo tendremos que esperar para saber.

Además de estos tres personajes, la revista presentó el diseño que tendrá Freezer, aunque será similar al que ya hemos visto anteriormente.

Junto al villano tenemos a Gokú y Vegeta, quienes aparecen utilizando trajes para el frío, algo que tiene lógica si consideramos el escenario del primer teaser.

