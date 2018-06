John Travolta tuvo un 0% de aprobación con su última película

20 / junio / 2018

“Gotti” es uno de los proyectos más importantes para John Travolta, quien por años trabajó para sacar a la luz para lograr realizarla. Además de hacer una fuerte campaña promocional que lo tuvo recorriendo Estados Unidos e incluso lo hizo unirse a las redes sociales por primera vez.

A pesar que la cinta que narra la historia del líder de la mafia italiana John Gotti en su recorrido para convertirse en un líder criminal, tuvo una gran campaña mediática. Los críticos no le vieron nada bueno y actualmente cuenta con un 0% en Rotten Tomatoes.

La película dirigida por Kevin Conolly fue duramente criticada por la prensa especializada. La cual no tuvo reparos en destrozarla con sus comentarios. “Pueden pensar que suena hilarantemente mal. Debe ser tan mala que de alguna manera es buena, ¿cierto? Error. Gotti no es ni remotamente entretenida, incluso irónicamente”. Se lee en una de las críticas.

En otro de los comentarios se hace alusión a “El Padrino”: “Preferiría despertar con una cabeza de caballo cercenada al lado, que tener que ver de nuevo Gotti”. Y los comentarios no varían mucho, todos enfocándose en lo aburrida que resulta para ser sobre la mafia.

Pero pese a las malas críticas, el equipo a cargo de la promoción de la película, aprovecharon esto para hacer una contra publicidad para “Gotti”, escribiendo un tweet que lee: “las audiencias amaron Gotti pero los críticos no quieren que la veas… La pregunta es por qué??? Confía en el pueblo y descúbrelo tú mismo”.

Audiences loved Gotti but critics don’t want you to see it… The question is why??? Trust the people and see it for yourself! pic.twitter.com/K6a9jAO4UH

— Gotti Film (@Gotti_Film) 19 de junio de 2018