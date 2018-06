22 / junio / 2018

Johnny Depp habló sobre los peores años de carrera: “Caí hasta lo más bajo que se podía”

A comienzos de este mes Johnny Depp hizo noticia tras alarmar a sus fans por su extrema delgadez. Ahora el mismo actor es quien se ha querido sincerar y hablar sobre distintos aspectos de su vida incluso de los peores años de su carrera.

En entrevista con Rolling Stone el artista de 55 años confesó que cayó en una “aguda depresión” luego del quiebre matrimonial con la actriz Amber Heard, lo que llegó junto a una serie de problemas económicos: “Caí hasta lo más bajo que se podía”. “El próximo paso era: ‘Vas a llegar a algún lado con los ojos abiertos y vas a salir de allí con ellos cerrados. No podía soportar el dolor en mi día a día” afirmó.

La pareja se divorció luego de 15 meses de matrimonio en 2016 y dicha ruptura llegó junto a un escándalo: ella había presentado una demanda de divorcio, acusándolo de constantes agresiones físicas y psicológicas.

En febrero de 2017 volvieron las malas noticias, ya que se supo de sus problemas económicos producto de millonarios gastos. Todo explotó cuando un grupo de abogados lo demandó por un préstamo impago para comprar un yate, autos de lujo y aviones privados. Depp había despilfarrado su fortuna, que ascendía a unos UD$ 650 millones.

Frente a estos malos manejos, que incluían gastar más de $ 30.000 dólares al mes en vino, el actor comentó: “Es insultante decir que gastaba 30.000 dólares al mes en vino. Porque era mucho más”.

Por otra parte fue acusado de gastar dinero en una persona que narraba en su oído los guiones de sus personajes, sin tener que aprendérselos. El artista explica que esto lo hacía para preocuparse más de la expresión de su rostro. “Si no hay verdad tras los ojos, da igual cuáles sean las putas palabras”.

Pero para enfrentar esta serie de dificultades comenzó a dedicarse a la música y a la banda Hollywood Vampires, creada junto a Alice Cooper y Joe Perry. Y además, comenzar a escribir sus memorias. “Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas”, dijo entre lágrimas, según la revista. “Seguí intentando entender qué había hecho para merecer esto. He intentado ser bueno con todos, ayudar a todos, ser sincero con todos. La sinceridad es lo más importante para mí”, agregó.