19 / junio / 2018

Josh Brolin quiere seguir siendo Thanos tras “Avengers 4”

Josh Brolin es ela ftor encargado de dar vida al malvado Thanos en “Avengers” , si bien en un comienzo tuvo muy poca presencia en ligeros cameos, luego fue teniendo algo más de protagonismo en Guardianes de la Galaxia, y culminando su interpretación en Vengadores: Infinity War, para ser finalmente el eje central del largometraje de los hermanos Russo.

Aún falta por verlo en Vengadores 4 antes de terminar con el personaje. ¿O quizá no? ya que el artista ha manifestado su deseo de querer seguir interpretándolo, e incluso está abierto a protagonizar la nueva cinta que están desarrollando de Los Eternos. Así que lo más probable es que no veamos por última vez a Thanos en “Avengers 4”.

En una reciente entrevista a Screen Rant, el actor Josh Brolin reveló que está listo y dispuesto a regresar al Universo Cinematográfico Marvel como Thanos en cuanto a penas de se la oportunidad, aunque sea en la peli “Los Eternos” tal como lo mencionamos antes.

“No sé lo que deparará el futuro y quién sabe, pero me encanta la idea de algo infinito como esto. Nunca he estado involucrado en secuelas. El hecho de que hayamos hecho algo de Vengadores 2, oh, perdón, Vengadores 4, pero Infinity War 2, y vaya a volver. Voy a hacer más, y vamos a hacer algunos retoques y todo eso. Así pues, estoy emocionado por todo eso. Adoro a los Russo. Adoro trabajar en Los Vengadores. No pensé que iba a hacerlo y realmente me encantó. Ni siquiera me gustó. Me encantó. Me gusta interpretar a ese personaje. Es un personaje apocalíptico y es divertido, pero no sé. No sé lo que depara el futuro. Me he sorprendido durante toda mi carrera, así que ya veremos. afirmó Brolin.