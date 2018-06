19 / junio / 2018

Joven que no pudo ir al mundial por culpa de su polola se vuelve viral

En todo el mundo hay fanáticos del fútbol y precisamente uno de ellos se ha hecho popular tras pretender ir al Mundial con sus amigos pero finalmente no poder concretarlo.

Resulta que un grupo de cabros había planeado ir en un bus escolar decorado al estilo mexicano, desde Portugal hasta Rusia para disfrutar con todo el evento deportivo internacional, este sueño nació en el mundial de Brasil cuando seis chiquillos invirtieron todo su dinero para adquirir el vehículo que fue decorado con los colores de México; pero cuando ya estaba todo listo para iniciar esta aventura, algo salió mal, ya que el 8 de junio, uno de ellos – Javier- les envió un video donde les informaba que no sería posible ir con ellos en este viaje ya que su pareja no lo dejó ir. “Cuando ella dice que no, es no”, afirmó el hombre en el registro.

A pesar de la mala noticia el resto del grupo continuó con su aventura mundialera y para que el pobre Javier no estuviera ausente, decidieron imprimir una fotografía de él en tamaño real junto a una polera que dice “Mi vieja no me dejó” y la subieron a “La Bendición” (nombre del bus) comenzando la travesía.

Tras haber enviado el vehículo por barco un mes antes, los chiquillos llegaron hasta Portugal donde se embarcaron en el viaje de sus vidas, sin pensar que la “presencia” de su amigo causaría tanta sensación en redes.

Ya que ahora hinchas de todo el mundo se han fotografiado con él, aunque no sea real.

De hecho, hasta aparecieron en el noticiario de RT en español, haciéndose conocidos por su ingenio.

Aunque no se sabe si Javier finalmente llegará hasta Rusia, su imagen se ha convertido en viral gracias a la creatividad y solidaridad de sus amigos, los que quisieron hacerlo parte del evento futbolero.