06 / junio / 2018

Katherine Orellana rompe en llanto en el matinal de TVN

Luego de que estuviera nuevamente en la polémica, tras ser detenida el pasado lunes junto a su esposo, Jorge Cáceres, por una acusación de violencia intrafamiliar. La ex rojo rompió el silencio y contó por lo que ha pasado el último tiempo.

En el marco de la detención. El matinal Muy Buenos Días, invitó a Cáceres para que contara su lado de la historia, quien acusó a Katherine Orellana de ser violenta y seguir involucrada con las drogas. Y en un momento recibieron un llamado de la cantante para responder a su esposo y acusarlo de ser adicto y de incluso robar para conseguir pasta base.

Tras explicar su versión, Orellana aprovechó para hablar de lo que vivido recientemente: “Yo soy propensa a depender de todas la cosas, yo siempre me di cuenta lo de Jorge, pero nunca tomé la decisión de decir que no, de terminar con él. El amor propio lo tenía muy bajo, con el tratamiento me estoy valorando como mujer, como persona, como mamá”.

La ex rojo que no pudo evitar emocionarse, continuó con su relato. “Darte cuenta que preferías a un hombre, que un hijo, duele más que la cresta. No se lo doy a nadie, y debe haber muchas mujeres que están en la misma parada que yo. Sin embargo, estoy aquí parada, dando cara a un hueón que fue maricón”.

Y para terminar con su discurso, aprovechó de afirmar que tras la detención está cambiando las cosas. Volvió a vivir con sus padres, para aprovechar de compartir con su hijo. Ya que su madre tiene la custodia del niño. “Hace nueve meses no dormía con él, ahora pude hacerlo, y estoy con mis papás. No voy hacer leña del árbol caído, tampoco voy a permitir que hablen mentiras de lo que está pasando”.