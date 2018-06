12 / junio / 2018

La escena eliminada de la “La Casa de Papel” que no pudiste ver

Era protagonizada por Roberto García, quien interpreta a “Oslo” en la popular serie española

La Casa de Papel se ha convertido en todo un fenómeno. La serie española es la producción de no habla inglesa más vista en la historia de Netflix, con miles de fanáticos alrededor del mundo.

Uno de los personajes es “Oslo”, interpretado por Roberto García, quien es el invitado estrella de la Expo Cool, evento chileno que congrega a los fanáticos de la cultura pop.

En entrevista con el diario La Cuarta, el español reveló una escena que fue eliminada de la serie. “Hubo una escena que me tocó hacerla muchas veces. En realidad, fue una escena que me tocó ensayarla mucho… lamentablemente, no salió en la serie.”, señala.

Se trata de una escena en que el personaje de García debía darle una paliza a otro atracador y que significó que la practicara por 10 horas.

“Estuvimos grabando, la escena era de dos minutos, lo hicimos… y luego me percaté que no salió, fue una desilusión, por el esfuerzo que tuvo”, dice.

A pesar de la desilusión, García entiende que son decisiones del director y que no hay mucho que hacer. “En realidad, no dije nada, entendí que podía no quedar por un tema del montaje final, a veces ocurren esas cosas”, señala.

Fotos: Captura de video