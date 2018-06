15 / junio / 2018

La “maldición” de la bella hija de Alec Baldwin y Kim Basinger

La joven modelo dijo que tener padres famosos como los suyos hace que se generen demasiadas expectativas

Ireland Baldwin quiere hacerse un nombre por sí misma, lejos de la fama de sus padres, Alec Baldwin y Kim Basinger, quienes brillaron como estrellas de Hollywood principalmente en la década de los noventas.

Reconocida como “Guess Girl” en 2017, uniéndose a iconos como Anna Nicole Smith, Ireland explica lo que es vivir en un punto de mira constante: “Intentas ser tú misma, pero todos los días tengo que recordarme que no me parezco a mis padres y que no soy mis padres”, confesó.

“Es una maldición porque la gente se ha generado expectativas sobre mí y sobre quién se supone que soy”, contpo la modelo rubia y de facciones llamativas.

“Debo parecerme a mi madre y constantemente soy prisionera de las expectativas y eso es perjudicial para cualquier persona”, agregó la joven de 22 años, que ha aparecido en las portadas de revistas como Elle, L’Officiel o Marie Claire.

Actualmente, la estadounidense acaba de dejar la agencia IMG Models para firmar un contrato con Muse y dar un impulso su carrera. Baldwin se siente muy cómoda con su cuerpo y no duda en posar y subir fotos suyas con poca ropa, algo por lo que se la ha criticado en las redes sociales, recoge 20 Minutos.

“Esto es lo que soy, tómalo o vete”. No voy a sentir vergüenza de mi cuerpo por estar delgada”, recalcó la chica en una de sus fotos en Instagram, quien también ha protagonizado una campaña para PETA contra el uso de pieles animales.

“Quiero ser lo más real posible con todos los que me siguen porque, para ser sincera, ¿cuál es el verdadero punto de las redes sociales si no puedes ser quien eres en realidad? No estoy aquí para pensar… todos ustedes creen que soy algo que no soy”, cerró Ireland.

