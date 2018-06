La muerte de Yamcha ahora será una figura coleccionable

20 / junio / 2018

Durante la Comic-Con de San Diego se lanzan varios productos que son de venta exclusiva para el evento más importante de cultura pop a nivel mundial. Y la compañía Funko mostró las figuras que tendrán disponibles durante los tres días que dura la convención.

Entre los varios coleccionables que presentaron, el que definitivamente se robó la atención de todos los fanáticos, fue el Funko Pop! exclusivo de Yamcha. Solo que lo peculiar de esta figura, es que es la representación de la tan conocida muerte del personaje.

What do you think about our SDCC 2018 exclusives announcements so far? https://t.co/DBlC0F2c8Q #FunkoSDCC pic.twitter.com/3ncTwGopC6

— Funko (@OriginalFunko) 20 de junio de 2018