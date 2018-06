La niña que fue rescatada de un campo de maíz gracias a su perro

18 / junio / 2018

En todo un héroe se ha convertido Fat Heath, un yorkshire terrier que cuidó durante toda la noche y logró que fuera rescatada su dueña de tan solo 3 años.

Según reporta ABC News, Remy Merritt se perdió junto a su mascota en uno de los campos de maíz de la localidad. Resultando en una amplia búsqueda con más de 150 voluntarios. Que finalmente tuvo un feliz resultado gracias a la ayuda del pequeño perro.

Y es que según cuenta el Sargento Clark Parrott, de la patrulla estatal de Missouri, después de 12 horas de búsqueda “uno de los perros ladró y un ladrido más débil respondió”. Luego añadió “descubrimos que era ella “Remy” y su yorkshire terrier Fat Heath… detrás de los tallos de maíz”.

Así fue como lograron encontrar a la niña y a su mascota, quienes estaban en buenas condiciones, solamente con picadas de mosquitos y una leve deshidratación. Luego de que los encontraran Parrott dijo “El perro se quedó con ella toda la noche”.

This is what #Community looks like. Law enforcement, 1st Responders and community volunteers coming together to find a missing child. Her dog stayed by her side all night. #StrongerTogether pic.twitter.com/aIDMtG6JTW

— MSHP Troop E (@MSHPTrooperE) 15 de junio de 2018