04 / junio / 2018

La relación de Chile con la desaparición de la mamá de Luis Miguel

En el último capítulo estrenado de la serie sobre le cantante, se pudo ver claramente que las constantes humillaciones por parte de Luis Rey habrían sido el principal detonante que alejaron a Marcela Basteri de sus hijos.

También se revela que tras el lanzamiento de ‘La Incondicional’ Luis Miguel y su hermano Alejandro, recorren Italia y España en busca de su madre y descubren cuando fue la última vez que fue vista.

Ahí es cuando se enteran que Basteri estuvo en una casa familiar en Madrid, previo a un viaje a Chile que tenía previsto para encontrarse con su hijo en Santiago. De acuerdo a la serie, Marcela nunca se subió al avión y su hijo pequeño Sergio, quedó a cargo de una empleada, hasta que su abuela llegó a recogerlo.

Además en este capítulo, el cantante se entera que su padre supo de esto todo el tiempo y lo enfrenta por falsificar una postal de ella. “Me has robado, me has explotado, me has engañado, de la misma forma que engañaste a mi madre. Hiciste todo para separarnos (…) ¡Salte de mi vida!”.