Llaman a ‘Thor: Ragnarok’ “la película más gay” de Marvel, y ¿Qué dice su director?

22 / junio / 2018

Es común que entre los fanáticos del universo Marvel se pregunten cuál de todas las película es la mejor, pero al parecer eso no es todo lo que se cuestionan… En Vulture, el redactor Kyle Buchanan dio con cinta “más gay” del UCM, ya que la escogida fue “Thor: Ragnarok”. ¿Razones? Principalmente sus actuaciones excéntricas y sus llamativos colores. “Su homoerotismo, su reparto de estrellas, los mejores atuendos y otras intangibles gays“, son parte de los particulares motivos entregados por el redactor. Tras este “particular” nombramiento, el director de la cinta, Taika Waititi, usó su cuenta de Twitter para sacar pecho por la distinción a “the gayest movie in Marvel Cinematic Universe”. “Sí!!! Toma esa “Iron Man”, dijo con humor.

Yaaaasssss! Take that “Iron” Man!

#1 🎉🥇🏳️‍🌈⚡💦 https://t.co/j7PDNEXK5H via @vulture

— Taika Waititi (@TaikaWaititi) 20 de junio de 2018