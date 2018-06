19 / junio / 2018

Lo confirmó el mismo Dwayne Johnson: “Jumanji” tendrá secuela

Antes de que saliera no muchos le tenían fe a “Jumanji: Welcome to the Jungle”. Pero finalmente resultó no solo ser un gran éxito de taquilla, con más de 960 millones de dólares recaudados, si no que también tuvo el apoyo de los críticos. Haciéndole honor a la película original de los 90.

Es por eso que ya se encuentra en pre-producción la segunda parte de la película. Y fue el mismo Dwayne Johnson que informó a todos los fanáticos de la cinta a través de su cuenta de Instagram.

El actor publicó una imagen donde se encuentra reunido con un grupo de realizadores involucrados en el proyecto. Acompañando a la foto estaba el siguiente mensaje:

“Damas, caballeros y niños de todas las edades. La SECUELA DE JUMANJI está oficialmente en curso” comenzó, para luego añadir “qué explosiva presentación tuvimos de parte de nuestro guionista y director Jake Kasdan. No podíamos parar de reírnos y lo más importante -tal como en nuestra primera Jumanji- EL CORAZÓN en nuestra historia es nuestra ancla”.