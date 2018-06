05 / junio / 2018

Mujer amenazó a martillazo limpio a trabajadores de la limpieza en Las Condes

Una mujer de Las Condes está en boca de todos en redes sociales, luego de que se viralizara un vídeo donde aparece con una actitud hostil, en contra de un grupo de empleados del servicio de aseo de la comuna.

En las imágenes se puede ver como al principio la mujer sostiene un martillo en la mano izquierda, mientras increpa a los trabajadores, por dejar restos de basura mientras limpian la calle. Después termina guardando la herramienta en su cartera.

Uno de los trabajadores que decidió grabar el encontrón se le escucha decir “No sé cuál es el problema señora, no tengo idea“. A lo que la mujer contesta. “Mi problema es que estoy agotada con esto, mire, ¡Y en la casa!“. Mientras el hombre le responde: “Estoy en la calle y vamos a limpiar esto. Estamos en la calle, no en su casa”.

El enojo de la mujer por el trabajo que consideraba mal hecho aumenta cuando ve que la están grabando y le dice al empleado que tiene el teléfono. “¿Qué está haciendo oiga? Qué es lo que está haciendo con ese celular maldito, te lo vuelo de un pencazo. ¿Qué te creí?”

Pero el vídeo no termina ahí, si no que luego que los trabajadores terminaran de recoger la basura, la mujer se acerca al camión recolector y vuelve a botarla a la calle, frente a la mirada incrédula de los hombres.

Eso si, este martes el alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, anunció que sancionará a la vecina por su actuar. “La verdad es que la actitud de la vecina no corresponde. Estas cosas no se pueden dejar pasar, corresponde aplicar la ordenanza. Cuando ella decide botar basura, eso es humillar al trabajador y eso no puede ser”.