01 / junio / 2018

Pastor evangélico pide 54 millones de dólares a sus fieles para comprarse un jet privado

“Dios quiere que lo tenga”, asegura Jesse Duplantis

Jesse Duplantis (68) es un pastor evangélico que ha llamado la atención por la curiosa petición que le ha hecho a sus fieles: donar 54 millones de dólares para que pueda adquirir un jet privado.

“Dios quiere que lo tenga”, aseguró Duplantis en el programa que tiene todas las semanas en la televisión estadounidense.

Duplantis es conocido por predicar el evangelio de la prosperidad, una forma de cristianismo que señala que la forma de garantizar el éxito en vida y un buen lugar en el cielo depende de cuánto dinero regale uno al prójimo.

Pero lo más sorprendente es que no es el primer avión que tiene este particular pastor evangélico. “He tenido tres jets en mi vida, y los he usado con gusto hasta que no pude más para hacer el trabajo del señor”, dice.

El avión que quiere adquirir el pastor es un Falcon 7x, que dispone de tres motores y tiene un alcance de 5.950 millas náuticas, lo que le permitiría “ir a cualquier parte del mundo en una sola parada”, según señala Gizmodo.

Aunque Duplantis ha sido criticado por personas religiosas como por no creyentes, el pastor sigue con su cruzada para conseguir los fondos para su ansiado avión.

Fotos: Twitter/Captura de video