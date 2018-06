Ponen a la venta bicicleta inspirada en ‘Stranger Things’

06 / junio / 2018

No cabe duda que la serie de Netflix se convirtió rápidamente en un fenómeno a nivel mundial. Y obviamente cuando alguna producción se vuelve tan conocida, los fanáticos quieren tener todo lo que esté relacionado con esta.

Y la marca de bicicletas Schwimm, viendo el éxito que tiene ‘Stranger Things y aprovechando que uno de los productos que más aparece, son las bicicletas que usan los protagonistas para transportarse. Lanzó una edición especial, inspirada en la serie.

‘Mike’s Bike’, esta inspirada en la bicicleta que Mike Wheeler usaba en la serie. Es una edidición limitada que cuenta solamente con 500 unidades disponibles y tiene un valor de $379,99 dólares, poco más de 240 mil pesos chilenos. Pero lamentablemente para todos los fanáticos que quieren comprarla, la empresa no vende sus productos fuera de Estados Unidos.

Phone lines are closed for the night and will be opening again tomorrow, June 5th, at 8am central! There are only a few bikes left, will you be one of the lucky ones to snag this limited edition Schwinn? pic.twitter.com/NH1CxtPNaY

— Schwinn Bikes (@RideSchwinn) 4 de junio de 2018