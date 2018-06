11 / junio / 2018

Protagonista de “Call me maybe” se arrepiente de haber participado en el video

Holden Nowell, es el modelo canadiense que se volvió conocido por su rol protagónico en el videoclip de 2012 “Call me maybe”. Pero al parecer el joven no está muy contento con su participación y quiere hacer un cambio en su carrera.

Para quienes no lo recuerdan, en el video, Nowell interpreta al interés amoroso de la cantante Carly Rae Jepsen, quien a lo largo de la canción trata de demostrarle su amor. Para finalmente decepcionarse cuando el joven termina dándole su número a uno de los músicos, pidiéndole que lo llame.

Y es que en una entrevista dada a I Heart Radio Canadá, el modelo de 29 años, comentó que está buscando dejar atrás su salto a la fama con el video, además de la marca de “chico gay” que le dejó.

“No me gusta ser conocido como el chico gay en el video de ‘Call me maybe’ (…) Era algo a lo que simplemente no estaba acostumbrado” comentó Nowell.

Además en la misma entrevista comentó que originalmente en el video terminaba besando a otro chico, pero se negó a hacerlo, ya que “ser gay por un pago es literalmente lo que maneja la industria masculina del modelaje y yo no llego a algo tan bajo (…) creo que las personas deberían estar ‘autorizadas’ a amar a quien quieran amar, pero yo amo a las mujeres”.