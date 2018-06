Revelan primera fotos oficiales de “Wonder Woman 1984”

13 / junio / 2018

Hace que sabíamos que la “Mujer Maravilla” fue todo un éxito de taquilla y que además tendrá una secuela. Finalmente se ha confirmado el título que llevará la película: Wonder Woman 1984 y además se han revelado las primera imágenes oficiales.

En sus redes sociales, su Gal Gadot, muestra a Diane Prince lejos del ambiente bélico de la primera cinta y frente a unos televisores a color de los años ’80.

Wonder Woman 1984 #WW84 pic.twitter.com/aFei1Taqrt

En uno de los monitores, aparece J.R., un mítico villano de la serie Dallas, que tuvo amplio éxito en esa década.

Por otra parte , la directora del film Patty Jenkins reveló el regreso de Steve Trevor, personaje encarnado por Chris Pine, quien murió en la primera cinta, presuntamente.

Welcome to WONDER WOMAN 1984, Steve Trevor! #WW84 pic.twitter.com/BCLARdVuTu

