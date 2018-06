Ryan Reynolds trollea a Kanye West tras acusar a “Deadpool 2” de plagio

14 / junio / 2018

Hace algunos días Kim Kardashian publicó en Twitter que algunos de los temas de la banda sonora de Deadpool 2, eran muy similares a varias canciones de su esposo Kanye West.

Acto seguido el rapero escribió su propio mensaje en redes: “Me encantan las películas de Deadpool. He escuchado pistas muy similares a las mías… hermano, habría cedido mi música para Deadpool“.

I love both Deadpool movies🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥… I heard tracks in it that sound similar to mine… bro I would have cleared my music for Deadpool …

Luego el artista siguió con los mismo: “Su forma de escribir y acercarse al público es muy innovadora. Me encanta el modo en que rompen la cuarta pared. Gracias por ser tan innovadores y, por favor, sepan que les cederé los derechos la próxima vez”, añadió sin explicar a lo que se está refiriendo.

your guys writing and approach is so innovative … I love how you guys break the 4th wall… thank you for being innovative and please know I’m down to clear next time

— KANYE WEST (@kanyewest) 12 de junio de 2018