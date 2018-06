12 / junio / 2018

¿Te acuerdas de la peque que cantaba “Antes muerta que sencilla”?

En 2004 comenzó a sonar en distintos países incluido Chile la canción Antes muerta que sencilla, de María Isabel una peque española en ese entonces de 9 años.

De hecho muchos aquí se acuerdan del tema ya que fue parte de la teleserie Brujas (Canal 13).

María Isabel alcanzó la fama siendo sólo una niña cuando ganó el festival infantil de Eurovisión con este tema que luego se transformó en un éxito bailable a nivel internacional. Pero ¿que fue de ella?

La chiquilla actualmente tiene 23 años y cuenta con un reciente contrato discográfico además es muy guapa incluso parece toda una Kardashian.

Tras fichar con Fods Records y Acordes Ediciones, la joven pretende relanzar su carrera y volver a conquistar a ese público que conquistó cuando pequeña.

Según informa el El País, la cantante española dice estar “preparada, para bien y para mal” para volver a la música. “Cuando era pequeña no me esperaba nada de lo que me iba a pasar y cuando pasó yo seguí igual, lo viví al máximo y lo disfruté y volvería a esa etapa con los ojos cerrados. Pero eso ya la he vivido y con eso me quedo. Que me quiten lo bailao”.

Revisa acá algunas imágenes de María Isabel:

