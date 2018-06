12 / junio / 2018

Video: Acusan a Amaia Montero de realizar un show “desastroso”

En marzo pasado Amaia Montero había hecho noticia por lucir un rostro bastante distinto por supuesto exceso de cirugías estéticas. Pero ahora nuevamente todos están hablando de la ex vocalista de la “Oreja de Van Gogh” por un show “vergonzoso” para algunos el pasado fin de semana en Renedo, Cantabria.

Resulta que la española en plena presentación señaló que el show era un completo desastre y se lo hizo saber a sus músicos, a quienes les habló en inglés: “Esto es un desastre, chicos. Esto es un desastre absoluto. No sé dónde estoy. No, no, tíos, no”, dijo la rubia tras experimentar algunos problemas de audio.

Pedro mientras ella se quejaba, los presentes ya se formaban su propia opinión de lo que veían y oían ya que a traves de redes sociales los asistentes acusaban a la rubia de estar desafinada, de no llegar a las notas e incluso de parecer estar “arriba de la pelota”.

Para calmar un poco la cosa la artista hizo una pausa en el concierto y presentó a sus músicos. “Voy a aprovechar para presentaros a mi superbanda, que son maravillosos”, señaló en tono irónico. “Pero debido a la agenda que tenemos, no hemos podido ensayar demasiado”, agregó.

Según información El País, la banda continuó su presentación. “¡No, y siguen! Os los voy a presentar a mitad de concierto…”, sentencia la cantante. Posteriormente siguió la presentación con desánimo, siendo nuevamente criticada.

Tras la polémica Amaia se refirió a lo ocurrido en el programa Tot es Mou de TV3, donde explicó que todo se debió a sus problemas de sonido. “Hubo un problema de audio… Y la verdad es que teniendo en cuenta los problemas de sonido que tuve, era para haberse ido del escenario porque era tremendamente complicado”. “No escuchaba el ritmo ni la batería. Son cosas que pueden ocurrir en un directo. Fue desde luego muy mala suerte, pero una cosa es eso y otra lo que estoy escuchando y lo que estoy leyendo, que son absolutas salvajadas y aberraciones. Entre eso y la transformación de cara de hace dos semanas… Pues no sé” finalizó.