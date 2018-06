Video: Robbie Williams tuvo que evacuar hotel en Londres por un incendio

07 / junio / 2018

El registro muestra cómo todos se desplazan con calma, hasta que llegan a la calle y el cantante hace una seña que se encuentra bien y sigue su camino.

“Salí al balcón, miré hacia arriba y sólo había nubes y nubes de humo” . “Volví desde el balcón y dije: ‘El hotel está en llamas’. Luego llamaron a la puerta, y había un botones que nos dijo’salgan”” dijo el artista según información de BBC.

The fire in London is the mandarin oriental hotel in Knightsbridge pic.twitter.com/tMrVTOUF3j

— Jack (@jackwmartin_) 6 de junio de 2018