Yamna Lobos reveló detalles de la infidelidad que la distanció de Maura Rivera

La bailarina despejó dudas y aclaró lo que realmente pasó con su ex compañera de trabajo.

Maura Rivera y Yamna Lobos fueron furor gracias a sus bailes y coreografías de las “cocoteras”, en la época en que las dos trabajaban en el programa Rojo de TVN. Las dos eran muy cercanas y siempre se les veía juntas.

Sin embargo, llegó un momento en que las dos se distanciaron, lo que provocó una serie de especulaciones y teorías de la verdadera razón de su separación. Siempre se habló de una supuesta infidelidad.

A más de 10 años de ese entonces, Yamna Lobos puso fin a los rumores y en el programa “Síganme los buenos” de Julio César, explicó lo que realmente ocurrió.

“Las dos pololeábamos y por cosas de la vida estábamos de cumple mes y nos juntábamos los cuatro. Pero cuando yo terminé con mi pololo, ella después tuvo algo con él. Ella no se metió en la relación ni nada, sino que pasó un tiempo, ella se metió con mi ex y yo me enteré(…) yo lo vi”, dijo Lobos.

Sin embargo, aclaró que tampoco fue algo tan grave. En ese momento le afectó pero señaló que es algo que ya pasó. “Mucho de los errores que uno comete son por inmadurez”, agregó.

Pero reconoce que en ese momento le afectó. “En ese momento me dolió, me sentí, pero no éramos amigas así que a ella al parecer no le importó. Por las cosas que vivimos juntas me dolió. Yo no lo hubiera hecho. Quizás fue un poco de inmadurez, quizás ahora no lo haría ni ella ni yo”, explicó.

