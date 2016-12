Conoce las canciones de Ricky Martin que han estado en el Hot 100 de Billboard

Desde el año 1996, el puertorriqueño ha sido uno de los astros latinos en conquistar la prestigiosa tabla de Billboard, Hot 100, cuando debutó con su famoso tema “María” Sin embargo, no fue sino hasta el año 1999 que conquistó por primera vez el tope de la lista con el famoso éxito “Livin La Vida Loca.”

El Hot 100 es uno de los registros más importantes de la música en Estados Unidos para sencillos, publicado semanalmente por la revista Billboard. Los rankings de las cartas se basan en ventas (físicas y digitales), tocadas de radio y en streaming en línea.

¡Acá te dejamos los temas más destacados de Ricky!

“María” en el 1996 alcanzó el puesto No. 88





“The Cup of Life” No. 77 en el 1998 y subió al No. 45 en el 1999.





“Livin La Vida Loca” No. 1 en el 1999

“She’s All I Ever Had” No. 2 en el 1999

“Shake Your Bon Bon” No. 22 en el 2000.

“Private Emotion” feat. Meja alcanzó el No. 67 en el 2000.

“She Bangs” No. 12 en el 2000

“Nobody Wants to be Lonely” feat Christina Aguilera llegó al No. 13 en el 2001.

“Loaded” No. 97 en el 2001.

“Tal Vez” No. 74 en el 2003.

“I Don’t Care” No. 65 en el 2005.

“Tu Recuerdo” No. 89 en el 2006.

“Isla Bonita” del Cast de Glee feat. Ricky Martin – No. 99 en el 2012





“Sexy and I know it” del Cast de Glee feat. Ricky Martin – No. 81 en el 2012.

“Adrenalina” de Wisin feat. Jennifer Lopez & Ricky Martin – No. 94 en el 2014.