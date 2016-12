Descubre si un intruso ha entrado a tu cuenta de Facebook

¿Te has preguntado alguna vez si alguien ha entrado a tu cuenta de Facebook?, ¿Sabes cómo poder detectarlo?. Por si no lo sabes, la plataforma te ofrece una opción bastante útil pero que no todos conocen.

Es muy sencillo, sólo debes seguir estos pasos.

Primero que todo debes ingresar a tu cuenta personal, luego dirigirte al menú superior que está a la derecha. Aquí tendrás que hacer click en “Configuración”.

Después de realizar esto debes dirigirte a la opción que aparece en el costado izquierdo. Ahora tendrás que entrar a “Dónde iniciaste sesión”.

En esa pantalla anda a la opción ‘Dónde Iniciaste Sesión’. Allí se desplegará un listado con los lugares desde dónde has iniciado sesión con tu usuario. Además de la ciudad, te mostrará el navegador y sistema operativo con el que se utilizó Facebook.

Si no recuerdas haber entrado con tu usuario y clave en una de estas ubicaciones, o si alguna de ellas te parece sospechosa, puedes hacer click en la opción “Finalizar actividad”. Esto hará que la sesión iniciada en aquel dispositivo se cierre.