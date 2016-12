Este viernes los bancos funcionarán con normalidad

Como este viernes 30 de diciembre es el último día hábil del año, muchos se cuestionaron si los bancos funcionarían hoy. Para que estes tranquilo te contamos que las entidades trabajarán en total normalidad .

Desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), anunciaron que el feriado bancario sólo se aplica los días 31 de diciembre de cada año, pero en esta ocasión cae en día sábado.

Cabe destacar que artículo 38 de la Ley General de Bancos, establece en el último día de diciembre de cada año los bancos no atenderán al público y el hecho de que esta vez no sea día hábil no implica que dicho feriado deba anticiparse, por lo que los bancos atenderán este viernes 30 de manera normal.