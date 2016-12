Famosos reaccionan tras muerte muerte de Carrie Fisher

Miles de fanáticos de la saga Star Wars están de luto tras el fallecimiento de Carrie Fisher quien interpretó a la bella Princesa Leia.

Si bien se conocía el estado crítico de la actriz luego de sufrir un paro cardíaco la noticia tomó a todos por sorpresa.

Las redes sociales están repletas de comentarios debido a este suceso que causa tristeza en la industria cinematográfica , por lo que sus amigos y compañeros no estuvieron ajenos a esto y expresaron su pesar.

Mira acá algunas de las reacciones de distintos artistas.

Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en la saga de Star Wars, expresó que está “destrozado”.

Mia Farrow, quien trabajó con Fisher en “Hanna y Sus Hermanas” escribió: “Carrie era brillante, divertida y talentosa. Envío mucho amor a su madre, su hija, Billie y sus amigos”

Carrie was brilliant, funny and talented. Sending huge love be to her mom, her daughter, Billie and her many friends — mia farrow (@MiaFarrow) December 27, 2016

Ellen DeGeneres por su parte, publicó en su cuenta twitter: “Carrie Fisher fue una brillante escritora, actriz y amiga. Era muy graciosa. No puedo creer que se fue”.

.@CarriefFisher was a brilliant writer, actor, and friend. She was so much fun. I can't believe she's gone. https://t.co/wpxGvBWA0b — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 27, 2016

Otro actor de la saga, Billy Dee Williams, quien interpreta a Lando Calrissian, ha mostrado en la red social una gran pena. “Era una amiga muy querida, a quien respetaba y admiraba. Hoy, la fuerza es oscura”.

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today! — Billy Dee Williams (@realbdw) December 27, 2016

El canadiense William Shatnet, también lamenta la muerte de Fisher: “Estoy profundamente triste por saber de la muerte de Carrie Fisher. Extrañaré nuestras bromas. Un maravilloso talento y luz se ha extinguido”.

I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished. — William Shatner (@WilliamShatner) December 27, 2016

Joe Mantegna publicó: “Carrie siempre hacía sonreír al estar junto a ella. Mis sentidas condolencias a toda su familia”