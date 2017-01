Conoce los shows confirmados en Chile para 2017

Enero

7: Cumbre del rock chileno en el Estadio Nacional

13, 14 y 15: Festival Músicas del Mundo en el Parque Santa Rosa de Apoquindo.

14: La Renga en el Polideportivo del Estadio Nacional

18: Donavon Frankenreiter en el Club Amanda

22: Method Mad + Redman en el Teatro Caupolicán

26: Nicolas Jaar en la Cúpula Multiespacio

Febrero

4: Paul Gilbert en el Club Amanda

4: Jesse & Joy en Casino Sun Monticello

8: Satanic Surfers + Antillectual en Arena Recoleta

10: Carlos Vives en el Teatro Caupolicán

11: Sole Giménez en el Teatro Nescafé de Las Artes

17,18 y 19 WOMAD Chile en la Plaza de la Paz de Recoleta

18: Sacred Reich, Exciter, Razor y más en Club Blondie

20 al 25: Festival Internacional de Viña del Mar (Isabel Pantoja, J Balvin, Olivia Newton-John, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros)

23: Sin Bandera en el Movistar Arena

26: Belphegor en Club Rock & Guitarras.

26: Río Roma en el Movistar Arena

Marzo

4: Raphael en el Movistar Arena

12: BTS en el Movistar Arena

12: Caetano Veloso + Teresa Cristina en el Teatro Caupolicán

14: Jake Bugg en la Cúpula Multiespacio

16: The Pretty Reckless en el Teatro Cariola

19: Juan Luis Guerra y la 440 en el Movistar Arena

23: Justin Bieber en el Estadio Nacional

28: Borknagar en Club Bondie

Abril

1, 2: Metallica, The Strokes, The Weeknd, Martin Garrix y muchos más en Lollapalloza Chile 2017, en el Parque O’Higgins

1: Brujería en el Estadio Orlando Guaita de Copiapó

4: The 1975 en el Movistar Arena

6: Opeth en el Teatro Caupolicán

7,8 y 9: “Soy Luna” en el Movistar Arena

10: Elton John + James Taylor en el Movistar Arena

17: Bryan Adams en Movistar Arena

21: Festival Andes Future en el Movistar Arena

22: Frontera Festival en el Estadio Santa Laura

27: Korn en el Teatro Caupolicán

28: Mark Farner en el Teatro Caupolicán

29: Mark Farner en el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María, Valparaíso.

29: Fito Páez en el Movistar Arena

30: Punk Rock Festival

Mayo

3: Prophets of Rage en el Movistar Arena

5: Rhapsody en el Teatro Caupolicán

7: Sonata Arctica en el Teatro Cariola

9: Linkin Park + Rise Against en el Movistar Arena

19, 20 y 21: Marillion Weekend en el Teatro Caupolicán