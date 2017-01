Continúan las críticas para programa “Minas al poder”

El proyecto humorístico de Chilevisión , encabezado por distintas comediantes, no ha podido cantar victoria.

A pesar de las distintas rutinas sobre situaciones que enfrentan las mujeres, con exponentes como la Botota, Alison Mandel y Chiqui Aguayo, no han logrado convencer totalmente a los televidentes.

En el capítulo de este lunes 23 de enero el programa no superó los 7 puntos de rating.

Los televidentes en redes sociales dejaron ver su opinión del programa de CHV.

@Alisonmandel #MinasAlPoderCHV no sabe hablar otra huea q no sea de hombres? no se porque me quedé pegado viendo este bodrio haciendo zaping

— Edgard Aravena (@EL_EDGARD) 24 de enero de 2017