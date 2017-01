Daft Punk volverá a los escenarios en los premios Grammy

Una buena noticia han recibido los fanáticos del dúo Daft Punk ya que hoy martes se anunció que realizarán su primera presentación en vivo desde 2014 en la próxima edición de los Premios Grammy.

Los franceses además compartirán escenario con The Weeknd, con quien colaboraron en el tema “Starboy”.

Los artistas vuelven a los escenarios tras tres años, luego que en 2014 actuarán junto a Pharrell Williams y Nile Rodgers en la misma premiación.

El evento se realizará el próximo 12 de febrero y contará con la participación de destacados músicos como John Legend, y Adele.

Don’t miss our #GRAMMYMoments as GRAMMY winners @theweeknd and #DaftPunk join forces to take the #GRAMMYs stage Feb. 12! 🎵 #BelieveInMusic pic.twitter.com/Knawp5oHLu

— Recording Academy (@RecordingAcad) 31 de enero de 2017