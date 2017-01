Por error de Amazon se filtra banda sonora de Trainspotting 2

Hace unos días supimos de la fecha de estreno de este esperado film, pero hoy hemos recibido otra buena noticia, se trata de la banda sonora de la cinta.

Esto ocurrió por un error de Amazon, ya que se publicó por accidente el disco que acompañará a la película, develando las canciones que formarán parte de este nuevo soundtrack, el cual saldrá a la venta el 27 de enero próximo, mismo día en que se estrena la película en Reino Unido.

Acá te dejamos la lista que está igual de buena que la de la primera parte de la peli.

01. Iggy Pop – “Lust for Life” (The Prodigy Remix)

02. High Contrast – “Shotgun Mouthwash”

03. Wolf Alice – “Silk”

04. Young Fathers – “Get Up”

05. Frankie Goes to Hollywood – “Relax”

06. Underworld – “Eventually But (Spud’s Letter to Gail)” [feat. Ewen Bremner]

07. Young Fathers – “Only God Knows”

08. The Rubberbandits – “Dad’s Best Friend”

09. Blondie – “Dreaming”

10. Queen – “Radio Ga Ga”

11. Run DMC vs. Jason Nevins – “It’s Like That”

12. The Clash – “(White Man) in Hammersmith Palais”

13. Young Fathers – “Rain or Shine”

14. Fat White Family – “Whitest Boy on the Beach”

15. Underworld – “Slow Slippy”