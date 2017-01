Estas son las canciones y playlists más populares para entrenar según Spotify

La popular compañía reveló recientemente las playlists, los artistas, canciones y los países que más reproducen listas para entrenar.

Según Spotify entre las canciones más populares están “‘Till I Collapse” de Eminem , “Stronger” de Kanye West “Jumpman” interpretada por Drake y “Work” de Rihanna.

La Experta en Tendencias de la marca Shanon Cook señaló que “La música puede ser una gran motivadora para hacer ejercicio, siempre y cuando sea la música correcta”, “Año tras año, nuestros usuarios han hecho de la canción ‘Till I Collapse’ de Eminem la más popular para ejercitar, la que tiene un claro mensaje de resistencia que sin duda motiva a quienes la escuchan”, agregó.

Aunque no seas de los que practican mucho ejercicio de todas formas encontraras aquí temas que prenden a cualquiera.

Top Playlists para Ejercitar (Global)

1. Dance Workout

2. Power Workout

3. Cardio

4. Para Entrenar

5. Workout Twerkout

6. Workout Remix

7. Latin Dance Cardio

8. Electro Workout

9. Workout

10. The Rock Workout

Top Artistas para Ejercitar (Global)



1. Drake

2. Eminem

3. Kanye West

4. Rihanna

5. Calvin Harris

6. The Weeknd

7. The Chainsmokers

8. Beyoncé

9. Sia

10. David Guetta

Top Canciones para entrenar (Global)

1. Eminem – “‘Till I Collapse”

2. Kanye West – “POWER”

3. Drake – “Jumpman”

4. The Chainsmokers – “Closer”

5. Calvin Harris – “This is What You Came For”

6. Rihanna – “Work”

7. Sia – “Cheap Thrills”

8. The Weeknd – “Starboy”

9. Beyoncé – “7/11”

10. David Guetta – “Hey Mama”

Países que más reproducen música para ejercitar

1. Noruega

2. Islandia

3. Suecia

4. Australia

5. Canadá

6. Dinamarca

7. Nueva Zelanda

8. Irlanda

9. Reino Unido

10. Estados Unidos