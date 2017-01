J Balvin y Justin Bieber podrían trabajar juntos de nuevo

En el año 2015 la pareja de cantantes se juntó por primera vez para interpretar el remix del tema “Sorry” . Tanto fue el éxito obtenido que el colombiano ha expresado sus deseos de volver a hacer algo con el canadiense.

El reggaetonero, dijo que su próximo disco que será lanzado en algunos meses , traerá muchas sorpresas y aunque todavía no hay nada escrito, no descarta hacer un nuevo dueto con el ex de Selena Gómez.

“Este año les responderemos todas esas preguntas que pasan sobre Justin y J Balvin, así que estén pendientes. A mí me gusta hablar con hechos, pero definitivamente sería muy bonito hacer algo con Justin”, dijo el artista.