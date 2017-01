Jajá Calderón cuenta cómo será su show en Viña

Jajá Calderón fue el último número confirmado para el humor en el Festival de Viña.

Por este motivo el comediante decidió contar un adelanto de cómo será su presentación y además afirmó que se está preparando con todo para responder al público.

Este dijo que le sacará partido a los temas de contingencia y que “está confiado en la tarea que tiene por delante y tratando de hacer las cosas bien”.

Además contó que no realizará imitaciones ” Definitivamente no, porque o hago una o las hago todas y la verdad no había tiempo para poder incluir las más emblemáticas en el contexto que llevo esta rutina a Viña. Si alguien está pensando que voy a usufructuar de su imitación está equivocado”.